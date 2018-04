Tylko cztery dni zostały na rozliczenie rocznego PIT za 2017 r., deklaracje można składać do 30 kwietnia - przypomina Ministerstwo Finansów.

"Przypominamy wszystkim, którzy jeszcze nie wypełnili tego obowiązku, że 30 kwietnia 2018 r. mija termin złożenia rocznej deklaracji PIT" - czytamy w komunikacie MF.

Resort finansów podkreśla, że najprostszy i najszybszy sposób rozliczenia to przesłanie deklaracji przez internet. "Podatnicy mogą skorzystać ze wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR) lub rozliczyć się za pomocą e-Deklaracji. Do tej pory złożono już rekordowe ponad 10 mln elektronicznych PIT-ów" - poinformowano.



Według CBOS (z maja ub.r.), w 2017 r. 48 proc. Polaków złożyło swoje zeznania podatkowe za 2016 r. przez internet, a 37 proc. zrobiło to osobiście w urzędzie. Od 2011 roku (do 2017 r.), odsetek badanych składających swoje rozliczenia podatkowe w urzędzie zmalał o połowę, a odsetek decydujących się na wysłanie ich drogą elektroniczną wzrósł sześciokrotnie.

