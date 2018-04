Poniedziałek jest ostatnim dniem na przesyłanie deklaracji podatkowej PIT za zeszły rok i rozliczenie podatku. Resort finansów radzi, by PIT-a wysłać przez internet - jest szybciej, a ryzyko popełnienia błędu jest mniejsze.

Najczęściej podatnicy popełniają błędy podczas wypełniania deklaracji w formie tradycyjnej, papierowej. Zwykle to bardzo proste błędy, np. brak podpisu; niezaznaczenie pola, które wskazuje, czy wypełniamy zeznanie, czy korektę; brak informacji o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem. Zdarzają się też błędy rachunkowe - poinformował Paweł Jurek z biura prasowego resortu finansów.



W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą należy pamiętać o wpisaniu danych identyfikacyjnych, czyli numerze NIP.



Jeżeli rozliczamy się przez internet za pomocą e-Deklaracje, to ryzyko pomyłki jest znacznie mniejsze. System nie dopuszcza do wysłania deklaracji zawierającej błędy. Aplikacja sama liczy oraz sprawdza, czy wszystkie pola zostały wypełnione - wyjaśnił Jurek.



Zgodnie z danymi resortu, do 6 rano w poniedziałek do systemu ministerstwa finansów wpłynęło 10 mln 920 tys. e-deklaracji.

Informacje o rozliczeniu można uzyskać na stronie www.szybkipit.pl oraz na Portalu Podatkowym MF, gdzie znajdują się wszystkie informacje i formularze niezbędne do wypełnienia deklaracji.

(mn)