Elektrownia jądrowa będzie w Polsce budowana - to jest mój pogląd i ja go podtrzymuję - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dodał, że jesteśmy dosyć blisko od tego, żeby powstał model finansowy.

Elektrownia jądrowa będzie w Polsce budowana - to jest mój pogląd i ja go podtrzymuję. Jesteśmy dosyć blisko od tego, żeby powstał model finansowy - powiedział minister energii na konferencji prasowej. Tchórzewski tłumaczył, że Polska będzie potrzebowała bezemisyjnego źródła energii, by zrównoważyć emisję źródeł węglowych, na których nadal chce się opierać. Szef resortu energii ma nadzieję, iż budowa pierwszego bloku rozpocznie się jeszcze za jego "pobytu w ministerstwie".

Na początku września minister Tchórzewski mówił PAP, że na budowę trzech bloków jądrowych trzeba około 75 mld zł do roku 2040, dodając, że jeżeli decyzja o budowie elektrowni jądrowej zapadłaby jeszcze w 2017 roku, to uruchomienie pierwszego bloku miałoby miejsce w okolicach 2029 albo i 2030 roku.

Z kolei jesienią ubiegłego roku Departament Energii Jądrowej ME podawał, że w ramach rozważanego modelu założono, iż finansowanie na co najmniej pierwszy blok albo pierwszą elektrownię jądrową będzie "krajowe". Chodzi nam o to, żeby tego projektu nie zdominowały rynki finansowe. Żeby nie był to projekt finansowy, tylko energetyczny - mówił wówczas szef departamentu Józef Sobolewski. Podkreślał także, że przeprowadzone analizy wskazują, iż koszty wytwarzania energii w krajowej elektrowni jądrowej w czasie, kiedy mogłaby powstać - będą niższe niż koszty wytwarzania w nowych blokach węglowych.

Model finansowy musi zatwierdzić ME, a podjęcie decyzji o budowie należy do rządu. Po podjęciu tej decyzji przystąpiono by do wyboru wykonawców. Według DEJ ME procedura wyboru dostawcy technologii do elektrowni jądrowej miałaby być dwuetapowa i jeżeli w 2018 roku wyłoniono by jeden-dwa podmioty, to ostateczny wybór powinien nastąpić po negocjacjach trwających rok, czyli jeszcze w 2019 roku.

Na Pomorzu trwają badania dwóch potencjalnych lokalizacji elektrowni - Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec.

59 proc. uczestników badania przeprowadzonego w listopadzie 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Energii popierało budowę w Polsce elektrowni jądrowej. Przeciw było 35 proc. badanych.