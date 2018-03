Rząd będzie dopłacał do czynszu za wynajem mieszkania. Nawet kilkaset złotych miesięcznie. Jest projekt nowej ustawy o programie Mieszkanie Plus. Co jednak ważne, projekt radykalnie odbiega od obietnic składanych wcześniej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Te dopłaty nie będą dla każdego i będą ograniczone w czasie.

Zdjęcie ilustracyjne /Józef Polewka /RMF FM

