Resort finansów ostrzega internautów przed e-mailami informującymi o otrzymaniu "zwrotu pieniędzy za ostatni rachunek podatkowy". "Takie e-maile są próbą wyłudzenia danych i nie należy ich otwierać" - podkreśla ministerstwo w komunikacie.

"Odnośnik w e-mailu prowadzi do fałszywej strony internetowej, która nie należy do Ministerstwa Finansów i wyłudza dane osobowe, hasło logowania do poczty elektronicznej oraz dane karty kredytowej" - wyjaśnia resort. Jak informuje, do wiadomości dołączony jest załącznik o nazwie DYREKCJA GENERALNA FINANSA PUBLICZNA.pdf, który udaje oficjalną korespondencję.





Przykładowa treść fałszywego e-maila / Ministerstwo Finansów / Zrzut ekranu

Ministerstwo podkreśla, że w e-mailach nie wykryto obecności żadnego znanego kodu złośliwego, ale i tak nie powinno się ich otwierać.