Koncerny motoryzacyjne Renault i Nissan Motor prowadzą rozmowy w sprawie fuzji - podała agencja Bloomberg. W wyniku transakcji miałaby powstać jedna firma, co zakończyłoby trwający od dwudziestu lat sojusz obu producentów aut.

Jak podała nieoficjalnie agencja, franuski producent Renault i japoński Nissan Motor dążą do "utrwalenia" podpisanego przed dwudziestu laty porozumienia o współpracy. Mają działać pod jednym szyldem, by umocnić swą pozycję w branży, która ewoluuje w kierunku aut elektrycznych i rynku car-sharingu (współdzielenia aut).



Według agencji transakacja doprowadzi do mariażu producentów, w wyniku którego powstanie jedna firma. Do Renault należy obecnie 43 proc. udziałów Nissana, zaś japoński koncern jest 15-proc. udziałowcem swojego partnera z Francji.



Rozmowy w sprawie fuzji prowadzi Carlos Ghosn, który stoi na czele aliansu. To on miałby również pokierować nowopowstałą firmą.



Według ekspertów nowy koncern stałby się jeszcze silniejszym rywalem dla producentów takich jak Volkswagen czy Toyota Motor.

