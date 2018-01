​Stawiamy na strategię 3xP, czyli Prostotę, Przejrzystość i Przyjazność sytemu. Robimy przegląd przepisów w celu wyłapywania "nadregulacji" - mówi minister finansów Teresa Czerwińska we wtorkowym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

Zdjęcie ilustracyjne / Monika Kamińska / RMF FM

Szefowa MF w rozmowie z dziennikiem powiedziała, że deficyt budżetowy za 2017 rok będzie niższy niż 30 mld zł, choć na razie jest za wcześnie spekulować o ile. Dokładna kwota będzie znana pod koniec marca.

Nowa minister finansów odnosząc się do budżetu na ten rok oceniła, że poprawa ściągalności podatków, czy lepsza koniunktura gospodarcza mogą spowodować, że pojawią się pewne "pozytywne zaskoczenia".

Przewidujemy wzrost gospodarczy na poziomie 3,8 proc. Konsensus rynkowy przewiduje wyższy, na poziomie 4 proc. Rynek ocenia wiec, że jest pewien potencjał do pozytywnych zaskoczeń - dodała.



Czerwińska pytana przez "Rz", czy można liczyć na obniżkę stawki podatku VAT z 23 do 22 proc. - zgodnie z obietnicą wyborczą PiS - poinformowała, że na razie takie prace nie są prowadzone.



Minister zapytana, czy Polska powinna przystąpić do przeglądu kryteriów, które powinniśmy spełnić, by móc przyjąć euro - powiedziała że - wprowadzenie wspólnotowej waluty ma zalety i wady. Nie powinniśmy się więc zbyt łatwo wyzbywać mechanizmu prowadzenia własnej, elastycznej polityki monetarnej, który jest przydatny w momencie różnego typu szoków, czy stresów zewnętrznych - tłumaczyła.



Szefowa resortu finansów poinformowała, że dobiegają końca prace nad taką formułą PPK, czyli Pracowniczych Planów Kapitałowych, która rozwinie "polski rynek kapitałowy". Już wkrótce przekażemy ustawę do Sejmu - zapowiedziała.



Czerwińska poinformowała też, że resortowi znane są problemy podatników związane z interpretacją przepisów. Pewną odpowiedzią będzie powołanie rzecznika praw podatnika, ale jest za wcześnie na podawanie szczegółów - powiedziała.

(ph)