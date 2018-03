​"Stulecie niepodległości: romantyczne plany, realistyczne środki" - to hasło VII edycji Polskiego Forum Ekonomicznego w Londynie organizowanego przez studentów London School of Economics. To największa konferencja o polskiej gospodarce poza granicami kraju. Wśród zaproszonych gości są m.in. prezesi największych polskich spółek, inwestorzy i politycy.

REKLAMA