Wszyscy przedsiębiorcy w Polsce muszą do jutra musicie sprawdzić, czy mają wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej zawiera numer PESEL. Jeżeli w CEIDG nie będzie PESEL-u, mogą zostać wykreśleni z rejestru przedsiębiorców.

Jak uzupełnić te dane? Rząd zapewnia, że ścieżka jest bajecznie prosta.

Najprościej jest sprawdzić na własnym koncie, przez internet. Bo CEIDG jest w pełni zinformatyzowaną bazą i każdy swój wpis może sprawdzić. Można też do nas zadzwonić i my sprawdzimy, czy przedsiębiorca ma podany PESEL w bazie CEIDG, czy nie - zapewnia wiceminister przedsiębiorczości Mariusz Haładyj.

Tyle teorii. Niestety, strona CEIDG jest przeciążona, tak samo jak infolinia. Informują o tym sami przedsiębiorcy. Pozostaje wyprawa do urzędu, co przyjemne nie jest.

Kto musi szczególnie o tym pamiętać? Przedsiębiorcy, którzy założyli firmę przed 2012 i od tego czasu nie kontaktowali się z urzędami. U nich zapewne PESEL-u w bazie CEIDG nie ma.

Co jeśli PESEL-u w CEIDG nie będzie?

Za to grozi wykreślenie z rejestru firm. W tej chwili problem dotyczy około 230 tysięcy zarejestrowanych firm.

Ci przedsiębiorcy muszą liczyć się z tym, że w ciągu kilku tygodni, może kilku miesięcy zostaną wykreśleni z rejestru przedsiębiorców.

Jeżeli ktoś nie dopełni obowiązku, to powinien być zgodnie z prawem wykreślony. Ale to też nie jest tak, że my tu tylko czekamy na nadejście niedzieli, żeby usuwać niepełne wpisy. Będziemy to robić na spokojnie - dodaje minister Haładyj.



Jeśli już jednak ktoś wykreślony zostanie, to będzie musiał napisać do ministerstwa przedsiębiorczości pismo z prośbą o przywrócenie wpisu.

Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Lepiej tego uniknąć.

Po co to zamieszanie?

Rząd twierdzi, że chodzi o jakość danych. W bazie CEIDG jest około 230 tysięcy firm, które od kilku lat nie wysyłały żadnych dokumentów, nawet deklaracji podatkowych. Jest podejrzenie, że to firmy martwe. Wiele jest także wpisów jeszcze z lat 90. Urzędnicy chcą więc usunąć niedziałające firmy.

Z drugiej strony, nakłada to na aktywnych przedsiębiorców nowy, uciążliwy obowiązek. Muszą jeszcze dziś upewnić się, czy ich dane są kompletne.

(ph)