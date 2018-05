Zarząd PLL LOT od 1 czerwca zapowiada wzrost zasadniczego wynagrodzenia pilotom zatrudnionym na etat - dowiedziała się PAP. Kapitan dreamlinera ma zarabiać 18,6 tys. zł brutto pensji zasadniczej, a kapitan B737 czy embraera - 16,8 tys. zł. To podwyżki od 5 proc. do 12 proc. Do 600 zł ma wzrosnąć ekwiwalent na mundury.

PLL LOT podnosi pensje pilotom. Kapitan dreamlinera będzie zarabiał 18,6 tys. zł brutto / Bartłomiej Zborowski / PAP

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zarząd LOT kontynuuje proces zmian w wynagrodzeniach różnych grup zawodowych pracowników. Zmiany te będą wdrażane stopniowo i mają dotyczyć zarówno stałych, jak i zmiennych części wynagrodzeń. Naszą intencją jest, aby rozwój spółki przekładał się również na zadowolenie naszych pracowników - tłumaczy dyrektor biura komunikacji korporacyjnej LOT Adrian Kubicki. Pierwsza zmiana zostanie wprowadzona 1 czerwca i będzie polegać na podniesieniu podstawy wynagrodzenia, którą spółka będzie wypłacać niezależnie od realnej liczby wylatanych godzin.

Ile zarobią piloci?

Jak tłumaczy zarząd, tym samym wzrośnie gwarantowane wynagrodzenie pilotów zatrudnionych w LOT. W przypadku samolotów większych, jak Boeing 787 Dreamliner, liczba godzin pilotów zostanie zwiększona o 5 godz. i podniesiona z 40 do 45 w miesiącu. Oznaczać to będzie, że kapitanom tych maszyn wzrośnie wynagrodzenie zasadnicze z 16,5 tys. zł brutto do 18,6 tys. zł brutto, a pierwszym oficerom z 13,3 tys. zł brutto do 15 tys. zł brutto.



Jeśli chodzi o mniejsze samoloty typu Boeing 737 czy embraer, liczba godzin, za które spółka będzie wypłacać zasadnicze wynagrodzenie została im zwiększona z 43 do 45. Po tej zmianie kapitan otrzyma 16,8 tys. zł brutto - wzrost z 16 tys. zł brutto, a pierwszy oficer zarobi 11 tys. zł brutto - wzrost z 10,5 tys. zł brutto.



To jest wzrost zasadniczego wynagrodzenia, a więc odpowiedź na postulat pracowników by zabezpieczyć i zagwarantować większą niż do tej pory liczbę godzin, za które pilot otrzyma wynagrodzenie niezależnie od realnego nalotu w danym miesiącu. W ten sposób zwiększamy poczucie stabilności pracy w LOT i udział w owocach naszego rozwoju. Po tych zmianach oznacza to, że dajemy 5 proc. podwyżki w przypadku pilotów małych samolotów i 12 proc. podwyżki dla pilotów dużych samolotów - podkreśla dyrektor biura komunikacji korporacyjnej LOT Adrian Kubicki. Jak dodaje, również personel pokładowy zatrudniony w LOT ma obecnie 45 godzin podstawowych do wylatania w miesiącu.



Według zarządu PLL LOT, na mocy porozumienia między LOT-em a spółkami córkami, zwiększone zostaną też od 1 czerwca liczby gwarantowanych godzin także dla pilotów współpracujących z LOT Crew i personelu pokładowego współpracującego z LOT Cabin Crew w formule B2B - obie spółki należą do grupy kapitałowej LOT.



Zarówno pilotom, jak i stewardesom zostanie podniesione gwarantowana liczba godzin, za które przysługiwać będzie wynagrodzenie - z 30 do 40 godzin miesięcznie.



