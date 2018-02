Uwaga handlowcy! Jeżeli będziecie próbowali omijać zakaz niedzielnego handlu, to szybko pojawi się nowelizacja ustawy - ostrzegają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ustawa wchodzi w życie jutro. Pierwsza niedziela z zamkniętymi sklepami będzie już 11 marca.

Nowelizacja miałaby m.in. zakazać budowania supermarketów przy stacjach benzynowych oraz otwierania w galeriach handlowych kas z biletami kolejowymi. Z całą pewnością jeśli stwierdzimy takie przypadki i potrzeby, bardzo szybko tę ustawę znowelizujemy - zapewnia poseł PiS Janusz Śniadek.

Politycy chcą także zwalczać zapowiedzi niektórych hipermarketów, że po wolnej niedzieli będą wzywali ludzi do pracy już w poniedziałek chwilę po północy.

To było też w projekcie obywatelskim, żeby dobra była liczona do 5 rano. Oczywiście do tej dyskusji możemy wrócić - zapowiada wiceminister pracy Stanisław Szwed.

W które niedziele nie zrobisz zakupów w 2018 roku?

Za złamanie zakazu handlu w niedziele przewidziano karę grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł., a nawet - przy uporczywym łamaniu zakazu - karę ograniczenia wolności.

Ustawa zakłada, że od marca 2018 r. w każdym miesiącu sklepy będą czynne tylko przez dwie niedziele - pierwszą i ostatnią, w 2019 roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu - ostatnia. Od 1 stycznia 2020 roku w Polsce będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku - trzy przedświąteczne oraz w ostatnie niedziele przypadające w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu, czyli wtedy gdy sklepy organizują wyprzedaże.

W myśl ustawy w 2018 roku sklepy będą zamknięte aż w 39 niedziel. W jakie dni nie będzie więc można zrobić zakupów? Oto lista:

MARZEC

11 marca

18 marca

KWIECIEŃ

1 kwietnia (Wielkanoc)

8 kwietnia

15 kwietnia

22 kwietnia



MAJ



13 maja

20 maja (Zielone Świątki)

CZERWIEC

10 czerwca

17 czerwca

LIPIEC

8 lipca

15 lipca

22 lipca

SIERPIEŃ

12 sierpnia

19 sierpnia

WRZESIEŃ

9 września

16 września

23 września

PAŹDZIERNIK

14 października

21 października

LISTOPAD

11 listopada (Święto Niepodległości)

18 listopada

GRUDZIEŃ

9 grudnia



W niedziele będziemy mogli kupić kwiaty

Zakaz handlu w niedziele nie będzie obowiązywał: w piekarniach, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach, w zakładach pogrzebowych, w sklepach z pamiątkami, w sklepach z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych, placówkach pocztowych.

Aby pod szyldem np. kwiaciarni nie sprzedawać innych towarów niż wynika to z nazwy placówki, ustawa precyzuje, że handel w niedziele w kwiaciarniach będzie dozwolony, ale tylko wówczas, gdy przeważająca działalność będzie polegać na handlu kwiatami; w piekarniach, cukierniach oraz lodziarniach - na sprzedaży wyrobów piekarniczych i cukierniczych.

Z zakazu wyłączono także placówki handlowe w zakładach hotelarskich oraz prowadzące działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku oraz placówki organizowane wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych.

W niedziele zrobimy także zakupy w placówkach handlowych na dworcach, w portach i przystaniach morskich, w portach lotniczych, w strefach wolnocłowych, w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej, kolejowej, rzecznej, morskiej i lotniczej, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych budowlach morskich.

Spod zakazu wyłączono także sprzedaż ryb zarówno "z burty", jak i z punktów pierwszej sprzedaży.

Właściciel będzie mógł prowadzić handel

Handel w niedziele będzie także funkcjonował na terenie jednostek więziennych, jednostek wojskowych, w aptekach i punktach aptecznych, w zakładach leczniczych dla zwierząt, w hurtowniach farmaceutycznych, a także w zakładach leczniczych przeznaczonych dla osób wymagających całodobowego monitoringu.

Jeśli chodzi o sklepy działające na zasadzie franczyzy - właściciel będzie mógł otworzyć w niedziele placówkę tylko wtedy, gdy sprzedaż będzie prowadził "we własnym imieniu i na własny rachunek". Taka sama reguła będzie dotyczyła pozostałych właścicieli innych sklepów.

Od 1 czerwca do 30 września każdego roku kalendarzowego handel będzie mógł się odbywać we wszystkie niedziele w placówkach prowadzących handel częściami zamiennymi i maszynami rolniczymi. Zakaz handlu w niedziele nie będzie także obowiązywał na terenach rolno-spożywczych rynków hurtowych oraz w placówkach prowadzących skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.

(mpw)