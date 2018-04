Kolejne salwy w wojnie handlowej, którą wypowiedziały światu Stany Zjednoczone. W kraju w połowie tygodnia sejmowa debata o komisji do spraw nieszczelnego systemu VAT oraz posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. To główne wydarzenia w gospodarce w nadchodzącym tygodniu.

Główny front handlowej wojny światowej dzieli teraz Stany Zjednoczone od Chin. W zeszłym tygodniu Stany Zjednoczone wprowadziły cła na 1,3 tys. chińskich produktów. Chińczycy odpowiedzieli wprowadzeniem barier na import z USA w ciągu kilku godzin. Teraz też zapowiadają, że odpowiedź na ewentualną kolejną partię ceł mają już w zanadrzu. Jak ostrzegł rzecznik chińskiego ministerstwa hanldu Gao Feng, "Chiny są w pełni gotowe". Jeśli Stany Zjednoczone ogłoszą następną listę ceł nie zawahamy się przystąpić do zdecydowanego kontrataku - stwierdził.

Stany Zjednoczone mogą tymczasem otworzyć nowy front w tej wojnie. Tym razem chodzi o import samochodów. W najbliższych dniach pojawią się być może szczegóły dotyczące przygotowywanych podobno już rozwiązań, które w oparciu o istniejące przepisy dotyczące wymagań środowiskowych i technicznych mają zahamować napływ samochodów z Europy, Japonii czy Korei.



W kraju Rada Polityki Pieniężnej ma zdecydować o stopach procentowych. Decyzja jest oczywista; nie będzie podniesienia cen kredytów. Zobaczymy jak Rada odniesie się do zaskakującego spadu inflacji do 1,3 proc. w skali roku. Z kolei pod koniec tygodnia jedna z wiodących agencji ratingowych S&P ma dokonać rewizji ratingu Polski.



Natomiast w Sejmie, w środę debata o wniosku dotyczącym powołania komisji śledczej do zbadania nieszczelnego systemu VAT. Według wniosku PiS mają być badane lata rządów PO PSL, kiedy rzeczywiście strumień wyciekających fiskusowi pieniędzy szybko przybierał na sile. Opozycja zapewne będzie się domagać, by zbadać też pierwszy okres rządów PiS, kiedy proceder się zaczął.

