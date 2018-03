Formalności związane z otwarciem jednoosobowej firmy mogą zająć startującym przedsiębiorcom nawet kilka dni. Eksperci mBanku wraz ze specjalistami z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) postawili sobie za cel uproszczenie i skrócenie procesu otwierania firmy. Dzięki ich pracy przedsiębiorca może skorzystać ze zintegrowanego wniosku, który w całości przebiega w internecie. Dzięki jednemu, uproszczonemu formularzowi, klient mBanku nawet w kilka minut założy w pełni funkcjonującą firmę. Wypełniając go, od razu będzie miał założony profil zaufany, otwarty firmowy rachunek bankowy i docelowo - zarejestrowaną firmę. Klient na etapie całego postępowania, od złożenia wniosku do pełnej aktywacji firmy, jest informowany o bieżącym statusie - komunikaty wysyłane są drogą mailową lub SMS-em.

Jeśli na etapie wniosku, klient ma pytania, może skorzystać z infolinii doświadczonych księgowych, którzy bezpłatnie udzielą odpowiedzi na nurtujące pytania, np. związane z rodzajem opodatkowania czy ubezpieczeniami, itp.

Uproszczony proces otwierania firmy będzie dostępny również dla osób niezwiązanych z mBankiem, ale w wersji nieco dłuższej. Trzeba będzie wybrać się do placówki mBanku lub zamówić kuriera, który przywiezie dokumenty do podpisania i potwierdzi tożsamość przedsiębiorcy.

Współpraca sektora rządowego z bankami, podobna do tego projektu mBanku i CEIDG, została już doceniona przez obywateli przy projekcie 500+. Popularność składania wniosków przez bankowość elektroniczną przerosła oczekiwania. Badanie przeprowadzone przez mBank pokazuje, że klienci, którzy skorzystali z takiej możliwości, chętnie realizują sprawy urzędowe bezpośrednio z bankowości elektronicznej.

Projekt otwierania firmy z bankiem to kolejny przykład, jak przy współpracy administracji publicznej i banku, mogą powstać rozwiązania przyjazne klientowi. To rozwinięcie idei jednego okienka przy jednoczesnym całkowitym przeniesieniu go w świat elektroniczny.