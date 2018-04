Pół tysiąca osób zamierza zatrudnić spółka branży IT – Commerz Systems, która w piątek oficjalnie otworzyła swój oddział w Łodzi. Nowej pracy w tym miejscu mogą poszukiwać zarówno doświadczeni informatycy, jak i ci, którzy stoją na progu kariery zawodowej.

Wierzymy w potencjał rozwojowy miasta, a także wysoki poziom specjalistów z zakresu IT - mówi dyrektor polskiego oddziału Commerz Systems - Marek Gajowniczek. Z tych powodów łódzka placówka, chociaż jest najmłodsza w grupie, to obecnie rośnie najszybciej. Już teraz nasz zespół liczy 150 osób, a do końca roku chcemy, by liczył ponad 200 - tłumaczy.

Firma w Łodzi mieści się na osiedlu "Teofilów" przy ul. Wersalskiej 6. W nowoczesnym biurze jest sporo łódzkich akcentów, bo sale konferencyjne nawiązują nazwami i stylem do znanych w mieście miejsc takich, jak: Księży Młyn, EC1, Plac Wolności czy dworzec Łódź Fabryczna. Sami pracownicy zaproponowali i w głosowaniu wybrali takie nazwy. Jesteśmy nowi w Łodzi, ale poważnie myślimy o naszym rozwoju i tym samym o obecności w mieście - podkreśla Gajowniczek.

Commerz Systems w swoich planach ma aktywne uczestnictwo w inicjatywach, które będą podnosiły poziom kształcenia przyszłych i obecnych informatyków. Do tej pory firma nawiązała współpracę z Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej oraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nowoczesnych Technologii w Łodzi.

Polski oddział jest jednym z czterech, które posiada Commerz Systems. Firma obecna jest w Niemczech - we Frankfurcie i Bremie, a także w czeskiej Pradze. Zatrudnia ponad 900 osób.

