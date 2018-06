Szef Komisji Nadzoru Finansowego apeluje o wprowadzenie do szkół lekcji finansów osobistych. Według Marka Chrzanowskiego, chodzi o uwrażliwienie młodych ludzi na ryzyko związane z inwestycjami na rynku finansowym.

KNF proponuje lekcje finansów osobostych w szkołach / Krzysztof Kot / RMF FM

Według Komisji Nadzoru Finansowego, lekcje miałyby być skierowane do młodzieży przed maturą. Miałyby dotyczyć tego jak działa rynek finansowy, co to jest budżet, inflacja, PKB i jak mechanizmy finansowe działają w praktyce.



Młodzi ludzie mieliby również poznać kulisy brania kredytów, umów bankowych, tego jak oszczędzać pieniądze, czy po czym rozpoznać bardzo ryzykowne inwestycje.



KNF razem z Ministerstwem Finansów realizują już podobne programy edukacyjne, ale zdaniem szefa Komisji Nadzoru Finansowego, to nie wystarczy.



Tutaj duże znaczenie jest szkół powszechnych. Musimy się zastanowić nad programem, tak aby ten program faktycznie młodych ludzi w jakiś sposób uwrażliwiał na ryzyka jakie pojawiają się na rynku finansowym - tłumaczy marek Chrzanowski.



Co na propozycję KNF Ministerstwo Edukacji Narodowej? Będziemy to sprawdzać.



(ug)