​Pierwszy dzień po świętach przynosi kolejne dobre wiadomości dla frankowych kredytobiorców. Szwajcarska waluta tanieje, a jej kurs doszedł już do poziomu sprzed nagłej eksplozji powyżej 5 złotych. Teraz to 3,56 zł, co dla frankowiczów jest ogromną oszczędnością.

Frank szwajcarski /Newscom /PAP

