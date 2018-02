Prezes łotewskiego banku centralnego Ilmars Rimszeviczs został zatrzymany przez państwowe biuro ds. zwalczania i zapobiegania korupcji (KNAB). Informację przekazała kancelaria premiera Łotwy Marisa Kuczinskisa.

Rimszeviczs, który jest też członkiem Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, został zatrzymany wczoraj wieczorem. Jak podaje agencja prasowa BNS, po pięciogodzinnym przesłuchaniu w ryskiej siedzibie KNAB, prezesa Banku Łotwy przewieziono w nocy w "inne miejsce".

Ani KNAB, ani Bank Łotwy na razie nie wydały oświadczenia w tej sprawie. Rzeczniczka agencji antykorupcyjnej poinformowała, że Biuro odniesie się do tej sprawy tak szybko, jak to możliwe.



Według łotewskich mediów, w piątek dokonano przeszukania biura prezesa banku i jednej z jego nieruchomości.



Premier Kuczinskis zapewnił, że "nie ma sygnałów o istniejącym zagrożeniu dla łotewskiego systemu finansowego". Z kolei prezydent Łotwy Raimonds Vejonis zapowiedział na Twitterze, że weźmie udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, by omówić "sytuację w sektorze bankowym". Nie podał dokładnego terminu spotkania.

