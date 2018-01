Ponad 350 tys. wyświetleń ma studniówkowy taniec uczniów IV LO w Białej Podlaskiej - zobaczcie sami!

Wideo youtube

W IV LO im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej studniówkowe tańce opracowane są niemal do perfekcji. Co roku na YouTube publikowane są występy taneczne maturzystów, którzy wykonują niesamowite choreografie. W tym roku walca zatańczyli do przeboju Eda Sheerana "Perfect".

Za choreografię walca odpowiedzialna jest pani profesor Aneta Pszczoła-Dołęzka.

Internauci zachwycili się tym uwiecznionym na nagraniu występem. Wśród komentarzy pojawiły się zachwyty i gratulacje dla zdolnych maturalnych tancerzy:

"Podziwiam, u mnie to niektórzy mają problem z polonezem :D", "Jestem pod wrażeniem samych chęci do realizacji tego. :)", "Cudnie wszyscy czuja rytm.", "Piekna piosenki i piekni uczniowe", "Pięknie zatańczone :)".

Ed Sheeran w marcu 2017 r. wydał swój trzeci album studyjny "÷" ("Divide"). Status przebojów zdobyły single "Shape Of You", "Castle On The Hill", "Galway Girl" i "Perfect". Ten ostatni utwór doczekał się remiksów autorstwa Mike'a Perry'ego i Robina Schulza. Powstały też nowe wersje w duetach: akustyczna z Beyonce i symfoniczna z włoskim tenorem Andreą Bocellim.

Piosenka jest miłosną balladą o dziewczynie Sheerana Cherry Seaborn. Ich znajomość sięga jeszcze czasów szkoły, ale parą są od 2015 r., jednak dopiero niedawno zaczęli się razem pojawiać publicznie (w grudniu 2017 r. ogłosili swoje zaręczyny). W teledysku do oryginalnej wersji (ponad 660 mln odsłon) wokaliście towarzyszy amerykańska aktorka Zoey Deutch.

Przypomnijmy, że Sheeran 11 i 12 sierpnia wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie.