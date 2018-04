Sejsmograf zainstalowany ok. 500 metrów od stadionu Barcelony Camp Nou odnotowuje wstrząsy po bramkach zdobytych przez piłkarzy tego klubu. Taką obserwację przedstawił na konferencji naukowej w Wiedniu zespół pod przewodnictwem Jordiego Diaza.

Kibice Barcelony / Alejandro Garcia / PAP/EPA

Wyniki badań zaprezentowano na podstawie sejsmogramu z 8 marca 2017 roku, tj. dnia, w którym Barcelona pokonała Paris Saint-Germain 6:1, odrobiła czterobramkową stratę z pierwszego meczu (0:4) i awansowała do kolejnej rundy Ligi Mistrzów. Ostatni gol padł w doliczonym czasie drugiej połowy i wówczas zanotowano największą amplitudę drgań.

Podobne zjawiska można zaobserwować przy okazji koncertów, które odbywają się na Camp Nou. W przeciwieństwie do meczów drgania podczas imprez muzycznych są regularne.



Na podstawie zapisów można zaobserwować rytmy w różnych piosenkach. Patrząc na sejsmogram możemy zatem stwierdzić, kiedy jedna piosenka się kończy i kiedy zaczyna się następna. Bo ludzie nie skaczą nieregularnie, tylko tańczą do rytmu - tłumaczył Diaz.



Podczas meczów piłki nożnej na Camp Nou może zasiąść blisko sto tysięcy kibiców. To pod tym względem największy stadion w Europie.

(mpw)