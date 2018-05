W Niżnym Nowogrodzie ruszyła produkcja mundialowych matrioszek. „Widzieliśmy w Soczi, że wszystkie matrioszki się sprzedały i zabrakło nam pamiątek. Dlatego zrobimy, co w naszej mocy, aby przygotować ich tyle, by wystarczyło dla każdego” - tłumaczyła Awgusta Krugłowa, jedna z malarek. Oprócz matrioszek sprzedawane będą tez inne pamiątki, takie jak drewniane łyżki, breloki do kluczy, znaczki, drewniane kubki i podstawki.

REKLAMA