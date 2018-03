6-letnia Naomi z Bend w Oregonie dokonała niezwykłego odkrycia. Znalazła skamielinę liczącą 65 milionów lat. Przez przypadek.

Dziewczynka bardzo nudziła się na meczu piłki nożnej siostry. 6-latka zamiast oglądać zmagania sportowe, postanowiła oddać się bardziej inspirującym dla dziecka czynnościom. W krzakach obok boiska zaczęła kopać w ziemi. W pewnym momencie znalazła małą skałę. Jak relacjonują jej rodzice, znalezisko przypominało tajemniczy naszyjnik z bajki Disneya "Vaiana: Skarb oceanu".

Rodzice dziewczynki zauważyli, że nie jest to zwykła skała. Postanowili oddać ją do badania. Okazało się, że to amonit - skamielina sprzed 65 milionów lat. Była bardzo podekscytowana. To jedyna osoba w naszej rodzinie, która dokonała takiego odkrycia - opowiada ojciec dziewczynki.

Paleontolodzy, którzy badali skamielinę, zdecydowali, że nie stanowi ona wielkiej wartości naukowej. Dlatego Naomi mogła zachować swój skarb.

CNN

(mpw)